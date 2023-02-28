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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны заявило о подготовке провокации с психотропным оружием

Источник:
Sibnet.ru
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Психотропное вещество доставили в Краматорск под видом стройматериалов, США и Украина готовят использовать химическое оружие в зоне СВО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге во вторник.

По словам Кириллова, подготовка к провокации «идет полным ходом». 10 февраля в Краматорск были доставлены химические вещества в вагоне железнодорожного состава, который сопровождали иностранные граждане.

В вагоне находилось 16 герметичных металлических ящиков. Половина из них имела знак химической опасности, надпись BZ, а также маркировку двумя красными линиями, соответствующую классу отравляющих веществ временно выводящего действия.

«Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти», — рассказал начальник войск РХБЗ, напомнив, что применение BZ запрещено статьей 1 Конвенции о запрещении химоружия.

Тема: Военная операция на Украине
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Alhazred

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mosquito__2010

Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )

mosquito__2010

Ну расскажи мне ещё раз про Машу )

mosquito__2010

Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...