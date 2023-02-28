Минобороны заявило о подготовке провокации с психотропным оружием

Психотропное вещество доставили в Краматорск под видом стройматериалов, США и Украина готовят использовать химическое оружие в зоне СВО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге во вторник.

По словам Кириллова, подготовка к провокации «идет полным ходом». 10 февраля в Краматорск были доставлены химические вещества в вагоне железнодорожного состава, который сопровождали иностранные граждане.

В вагоне находилось 16 герметичных металлических ящиков. Половина из них имела знак химической опасности, надпись BZ, а также маркировку двумя красными линиями, соответствующую классу отравляющих веществ временно выводящего действия.

«Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти», — рассказал начальник войск РХБЗ, напомнив, что применение BZ запрещено статьей 1 Конвенции о запрещении химоружия.