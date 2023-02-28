Месси стал лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Церемония вручения наград прошла в ночь на вторник в Париже. В тройку финалистов также попали одноклубник Месси француз Килиан Мбаппе и французский нападающий испанского «Реала» Карим Бензема.
Месси вместе со сборной Аргентины в 2022 году выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира, забив восемь мячей. Мбаппе на мундиале стал лучшим бомбардиров (девять голов). Бензема вместе с «Реалом» в 2022 году выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром обоих турниров.
Награда лучшему игроку по версии ФИФА вручается с 2017 года, Месси получил приз во второй раз. Также два раза обладателями награды становились португалец Криштиану Роналду и поляк Роберт Левандовский, один раз приз получил хорват Лука Модрич.
ФИФА в седьмой раз признала Лионеля Месси лучшим игроком года. Больше наград от ФИФА не получал ни один игрок в футбол.
Alhazred#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....
mosquito__2010Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )
mosquito__2010Ну расскажи мне ещё раз про Машу )
mosquito__2010Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...