Месси стал лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония вручения наград прошла в ночь на вторник в Париже. В тройку финалистов также попали одноклубник Месси француз Килиан Мбаппе и французский нападающий испанского «Реала» Карим Бензема.

Месси вместе со сборной Аргентины в 2022 году выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира, забив восемь мячей. Мбаппе на мундиале стал лучшим бомбардиров (девять голов). Бензема вместе с «Реалом» в 2022 году выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром обоих турниров.

Награда лучшему игроку по версии ФИФА вручается с 2017 года, Месси получил приз во второй раз. Также два раза обладателями награды становились португалец Криштиану Роналду и поляк Роберт Левандовский, один раз приз получил хорват Лука Модрич.

ФИФА в седьмой раз признала Лионеля Месси лучшим игроком года. Больше наград от ФИФА не получал ни один игрок в футбол.