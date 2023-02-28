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Shaman'a обвинили в разжигании межнациональной розни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Shaman

Житель Тульской области обвинил Shaman'a в экстремизме и разжигании межнациональной розни в песне «Я русский». Управление уголовного розыска УМВД России по региону обратилось ко певцу за разъяснениями.

«Песня "Я русский" прошла все необходимые проверки до публикации на топовых российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов России. <…> Объяснение дано мною собственноручно, эту песню я написал и пою, потому что я — русский», — написал Shaman в телеграм-канале.

Певец также поблагодарил за внимание незнакомца, нашедшего экстремизм в «простых и полных любви строчках».

Кроме этого, в объяснительной полиции он отметил, что его песня «Я русский» звучала в эфире Первого канала в новогоднюю ночь — сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина.

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Топ комментариев

Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )

mosquito__2010

Ну расскажи мне ещё раз про Машу )

mosquito__2010

Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...