Shaman'a обвинили в разжигании межнациональной розни

Житель Тульской области обвинил Shaman'a в экстремизме и разжигании межнациональной розни в песне «Я русский». Управление уголовного розыска УМВД России по региону обратилось ко певцу за разъяснениями.

«Песня "Я русский" прошла все необходимые проверки до публикации на топовых российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов России. <…> Объяснение дано мною собственноручно, эту песню я написал и пою, потому что я — русский», — написал Shaman в телеграм-канале.

Певец также поблагодарил за внимание незнакомца, нашедшего экстремизм в «простых и полных любви строчках».

Кроме этого, в объяснительной полиции он отметил, что его песня «Я русский» звучала в эфире Первого канала в новогоднюю ночь — сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина.