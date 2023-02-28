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Песков заявил, что Путину сейчас не до выборов 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин пока не делал заявлений, будет ли он участвовать в выборах 2024 года, и говорить об этом пока преждевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — сказал Песков в интервью «Известиям».

По его мнению, говорить сейчас о президентских выборах «чуть-чуть преждевременно», и надо просто набраться терпения.

«В условиях СВО ставились под вопрос перспективы проведения выборов — и сентябрьских, и потом президентских. Но мы услышали в послании, что эти и другие должны быть. Что это неотъемлемая часть процесса развития нашего общества и политической системы», — добавил пресс-секретарь президента.

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Политика #Россия
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