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Самая сильная магнитная буря года произошла на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Северное сияние
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Самая сильная магнитная буря 2023 года началась 26 февраля, из-за нее во многих точках земного шара люди увидели северное сияние — в России его наблюдали в Норильске, Мурманске и Ленинградской области.

Магнитная буря носит планетарный характер. Балл бури относится к уровню 2 по пятибалльной шкале. Событие не рекордное, но оценивается как одно из сильнейших за последние годы, и самое мощное в этом году, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Причиной бури стали две крупных вспышки на Солнце, произошедших последовательно в ночь на 25 февраля и на 26 февраля.

#Космос
Календарь магнитных бурь

«К Земле пришло эхо взрыва от первой вспышки. Возмущения, связанные со вторым событием, должны дойти в течение суток. По модельным расчетам восстановление спокойного состояния магнитного поля Земли произойдет в середине 28 февраля. Отдельные всплески возмущений могут наблюдаться до 1 марта», — говорится в сообщении Лаборатории.

Буря может ухудшать сигналы спутниковой связи и навигации. Также особо чувствительные к явлению люди могут ощутить недомогание.

Нижняя граница зоны полярных сияний может опускаться до широты 60 градусов. На ней расположен Санкт-Петербург, жители которого наблюдали северное сияние, как и жители из более северных городов России, например Норильска.

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Alhazred

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mosquito__2010

Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )

mosquito__2010

Ну расскажи мне ещё раз про Машу )

mosquito__2010

Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...