Самая сильная магнитная буря 2023 года началась 26 февраля,
из-за нее во многих точках земного шара люди увидели северное сияние — в России
его наблюдали в Норильске, Мурманске и Ленинградской области.
Магнитная буря носит планетарный характер. Балл бури
относится к уровню 2 по пятибалльной шкале. Событие не рекордное, но оценивается
как одно из сильнейших за последние годы, и самое мощное в этом году, сообщается на сайте Лаборатории
солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Причиной бури стали две крупных вспышки на Солнце, произошедших
последовательно в ночь на 25 февраля и на 26 февраля.
«К Земле пришло эхо взрыва
от первой вспышки. Возмущения, связанные со вторым событием, должны дойти в
течение суток. По модельным расчетам восстановление спокойного состояния
магнитного поля Земли произойдет в середине 28 февраля. Отдельные всплески
возмущений могут наблюдаться до 1 марта», — говорится в сообщении Лаборатории.
Буря может ухудшать сигналы спутниковой связи и навигации. Также особо чувствительные к явлению люди могут ощутить недомогание.
Нижняя граница зоны полярных сияний может опускаться до
широты 60 градусов. На ней расположен Санкт-Петербург,
жители которого наблюдали северное сияние, как и жители из более северных
городов России, например Норильска.
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mosquito__2010Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )
mosquito__2010Ну расскажи мне ещё раз про Машу )
mosquito__2010Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...