Илон Маск вернул звание самого богатого человека в мире

Американский бизнесмен Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире, сместив с первой строчки французского предпринимателя Бернара Арно.

Укреплению благосостояния Маска способствовал почти 70% рост стоимости акций Tesla Inc. в 2023 году. Инвесторы снова делают ставки на более рискованные акции на фоне признаков экономической роста и медленных темпов повышения процентной ставки ФРС, пишет Bloomberg.

Таким образом капитал Маска вырос до 187,1 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Это на 185,3 миллиарда долларов превышает состояние Арно, 73-летнего французского магната.

В конце 2022 года Маск потерял 200 миллиардов долларов, его капитал составлял 137 миллиардов долларов. Тогда он потерял титул самого богатого человека в мире.

Инвесторы Tesla были обеспокоены тем, что он слишком много внимания уделяет Twitter, в то время как его производитель электромобилей столкнулся с усилением конкуренции в отрасли. Но в 2023 году прибыль Tesla выросла.