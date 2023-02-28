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Илон Маск вернул звание самого богатого человека в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель Илон Маск
Фото: © dmoberhaus / CC BY 2.0

Американский бизнесмен Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире, сместив с первой строчки французского предпринимателя Бернара Арно.

Укреплению благосостояния Маска способствовал почти 70% рост стоимости акций Tesla Inc. в 2023 году. Инвесторы снова делают ставки на более рискованные акции на фоне признаков экономической роста и медленных темпов повышения процентной ставки ФРС, пишет Bloomberg.

Таким образом капитал Маска вырос до 187,1 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Это на 185,3 миллиарда долларов превышает состояние Арно, 73-летнего французского магната.

В конце 2022 года Маск потерял 200 миллиардов долларов, его капитал  составлял 137 миллиардов долларов. Тогда он потерял титул самого богатого человека в мире.

Инвесторы Tesla были обеспокоены тем, что он слишком много внимания уделяет Twitter, в то время как его производитель электромобилей столкнулся с усилением конкуренции в отрасли. Но в 2023 году прибыль Tesla выросла.

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Топ комментариев

Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )

mosquito__2010

Ну расскажи мне ещё раз про Машу )

mosquito__2010

Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...