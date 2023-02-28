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Весна в Новосибирске начнется с плюсовых температур

Источник:
Sibnet.ru
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Весна
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Потепление до 5 градусов придет в Новосибирск в первые дни марта, сообщает пресс-центр мэрии города.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории Новосибирска ожидаются снег с дождем, метели, порывы ветра до 19 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, ухудшение видимости до 1-2 километров, местами – до 500 метров.

1 марта ночью температура воздуха составит 2-4 градуса мороза, днем же потеплеет до 1-3 градусов тепла. Ожидается мокрый снег, днем — с дождем. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду.

2 марта будет еще теплее. Ночью будет от минус 2 градусов до нуля. А днем до 5 градусов тепла. Юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, днем – 9-14 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Мокрый снег, днем – с дождем.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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