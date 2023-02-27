Россия разбомбила центр разведки ВСУ под Киевом

Российские войска нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины в районе Бровар в Киевской области, сообщает Минобороны России.

Ведомство в марте 2022 года уже сообщало об ударе по центру «радиотехнической разведки ВСУ в Броварах», после этого он был выведен из строя. По всей видимости, за это время украинские военные восстановили объект.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что в результате атаки также был поражен украинский центр специальных операций «Запад» возле города Хмельницкий.

Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России нанесли удар по 98 артиллерийским подразделениям ВСУ и 173 районам сосредоточения противника.