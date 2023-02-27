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Китай назвал настоящих хозяев Украины

Источник:
South China Morning Post
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Съезд Коммунистической партии Китая
Фото: © Xinhua

США и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине.

«Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооруженного конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель», — пишет китайское издание South China Morning Post.

Автор материала отмечает, что Вашингтон и Брюссель непосредственно повлияли на решение Киева отказаться от китайских мирных инициатив. «Теперь мы знаем, кто заказывает музыку на Украине», — говорится в статье.

Западу нет дела до украинцев, поскольку они для него лишь пушечное мясо, их используют как инструмент для борьбы с Россией. Именно поэтому США и страны Европы продолжают непрерывно вооружать Украину, утверждается в публикации.

«Темпы боевых действий, направление ударов и территориальный охват — ничего из этого Украина уже не решает. Право принимать решения у нее отняли. С ней могут проконсультироваться, но принимать решения она не может», — подытоживает издание.

Китайский МИД 24 февраля опубликовал мирный план по Украине, который содержал 12 пунктов. В частности, там содержался призыв возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом.

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