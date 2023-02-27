Представлена глобальная версия Xiaomi 13

Компания Xiaomi представила международную версию флагманской линейки Xiaomi 13, которая в конце прошлого года дебютировала в Китае.

Xiaomi 13 Pro получит тройную камеру, главный модуль которой использует сенсор Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и стабилизацией Hyper OIS с разрешением 54 мегапикселя. Его дополняет оптика Leica Summicron.

Кроме этого, у Xiaomi 13 Pro есть телефотомодуль и широкоугольная камера — также с оптикой Leica. Производитель позиционирует свой аппарат в качестве топового камерофона с высочайшим качеством снимков. Базовый вариант Xiaomi 13 тоже получил три модуля тыльной камеры, однако попроще.

Оба флагмана базируются на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. В качестве программной платформы задействована операционная система Android 13 с фирменной графической надстройкой MIUI 14.

Базовая модель Xiaomi 13 оборудована плоским 120-герцевым OLED-дисплеем Samsung E6 на 6,36 дюйма. Старшая версия получила панель LTPO OLED на 6,73 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Экран имеет загнутые края.

В ходе презентации подтвердились опасения по поводу высокой цены смартфонов — за Xiaomi 13 в единственной версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти попросят 999 евро, модель Xiaomi 13 Pro предлагается за 1299 евро.