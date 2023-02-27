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Ученые объяснили загадочное свечение перед землетрясением

Источник:
РИА Новости
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Фото: Изначально этот файл был загружен участником Iantresman из английский Википедия / CC BY 2.5

Ученые нашли объяснение загадочной голубой вспышки в небе, которую очевидцы наблюдали перед мощным землетрясением 20 февраля на юге Турции. По мнению исследователей, небесные всполохи имеют физическую природу.

Явление под названием «earthquake lights» известно геофизикам уже несколько десятков лет. Так, во время знаменитого Ташкентского землетрясения люди видели похожее свечение, которое напоминало огни святого Эльма.

Основная причина таких световых эффектов — пьезоэлектрический эффект, который возникает из-за деформации любого кристаллического вещества. Нормальная напряженность электрического поля у поверхности Земли — 100-150 вольт на метр.

Перед землетрясением этот показатель может подскочить до нескольких киловольт на метр. Электроны переходят на более высокий энергетический уровень, после чего возникает свечение атмосферного газа.

Еще один фактор — ионизация воздуха. В земной коре много различных газов, при нарушении целостности литосферы они выходят на поверхность. Благородные газы при этом могут светиться из-за высокой ионизации воздуха.

Ученые отмечают, что яркие всполохи в атмосфере возникают всего за несколько секунд до подземных толчков, поэтому использовать этот необычный физический процесс для прогнозирования катастроф невозможно.

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