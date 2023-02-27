Третий сезон сериала «Тест на беременность» выйдет на Первом

Новые серии медицинской драмы «Тест на беременность»
стартуют на Первом канале с понедельника, 27 февраля.
В третьем сезоне «Теста на беременность» гениальный хирург
Наталья Бахметьева начинает новый, переломный этап. Постоянные конфликты с
главврачом заставляют покинуть перинатальный центр и искать новое место работы,
где ее талант был бы востребован в полной мере.
За сердце героини в новых сериях будут бороться двое
достойных мужчин. Но Бахметьева еще не до конца оправилась после тяжелого расставания
и пока не готова к новым отношениям.
Кроме истории главной героини, в сериале также показаны
судьбы пациентов и других сотрудников клиники. Врач ультразвуковой диагностики
Павел скоро станет отцом, гинеколог Евгения тайно встречается с хирургом Артемом,
а бывшая заведующая лабораторией Ольга готовится открыть свою собственную
диагностическую лабораторию вместе с Ингой.
Главную роль в сериале играет Светлана Иванова. Также в актерском составе Евгений Пронин, Кристина Орбакайте, Александр Яцко, Кирилл Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова, Лянка Грыу, Стелла Ильницкая и другие.