Третий сезон сериала «Тест на беременность» выйдет на Первом

Новые серии медицинской драмы «Тест на беременность» стартуют на Первом канале с понедельника, 27 февраля.

В третьем сезоне «Теста на беременность» гениальный хирург Наталья Бахметьева начинает новый, переломный этап. Постоянные конфликты с главврачом заставляют покинуть перинатальный центр и искать новое место работы, где ее талант был бы востребован в полной мере.

За сердце героини в новых сериях будут бороться двое достойных мужчин. Но Бахметьева еще не до конца оправилась после тяжелого расставания и пока не готова к новым отношениям.

Кроме истории главной героини, в сериале также показаны судьбы пациентов и других сотрудников клиники. Врач ультразвуковой диагностики Павел скоро станет отцом, гинеколог Евгения тайно встречается с хирургом Артемом, а бывшая заведующая лабораторией Ольга готовится открыть свою собственную диагностическую лабораторию вместе с Ингой.

Главную роль в сериале играет Светлана Иванова. Также в актерском составе Евгений Пронин, Кристина Орбакайте, Александр Яцко, Кирилл Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова, Лянка Грыу, Стелла Ильницкая и другие.