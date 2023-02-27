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Сборная России сыграет в футбол с Ираном и Ираком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России по футболу проведет два международных матча в конце марта — это будут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Российский футбольный союз и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения матча — она планируется 23 марта в Тегеране, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Также, по информации издания, Россия сыграет с Ираком. Встреча состоится 27 марта в Сочи.

В прошлом году Россия после отстранения от всех международных соревнований провела три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина тогда победили Киргизию (2:1) и сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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