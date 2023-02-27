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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белый дом счел неактуальным вопрос о принадлежности Крыма

Источник:
ТАСС
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США сосредоточились на помощи Украине вернуть территории вдоль линии соприкосновения, а вопрос о принадлежности Крыма оставили на будущее, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан указал, что «вопрос Крыма и вопрос того, что случится дальше - к этому мы еще придем». «А сейчас надо сосредоточиться на ближайших целях. Нам надо действовать быстро и решительно, чтобы помочь украинцам вернуть территории вдоль линии соприкосновения», — сказал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности не смог сказать, поддержит ли Вашингтон боевые действия Украины в Крыму. «Что в итоге будет с Крымом в контексте этой войны и ее завершения — это предстоит определять украинцам, с поддержкой Соединенных Штатов. Но я не буду отвечать на гипотетический вопрос», — указал он, отвечая на вопрос о том, кому должен принадлежать полуостров по итогам конфликта.

Салливан добавил, что сейчас усилия Киева сосредоточены на боях на востоке страны, и именно на этом надо сфокусироваться, а не на Крыме. «Сейчас мы говорим о контрнаступлениях на востоке и юге. Нам надо дать украинцам вооружения. Этим мы и занимаемся», — продолжил Салливан

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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