Белый дом счел неактуальным вопрос о принадлежности Крыма

США сосредоточились на помощи Украине вернуть территории вдоль линии соприкосновения, а вопрос о принадлежности Крыма оставили на будущее, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан указал, что «вопрос Крыма и вопрос того, что случится дальше - к этому мы еще придем». «А сейчас надо сосредоточиться на ближайших целях. Нам надо действовать быстро и решительно, чтобы помочь украинцам вернуть территории вдоль линии соприкосновения», — сказал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности не смог сказать, поддержит ли Вашингтон боевые действия Украины в Крыму. «Что в итоге будет с Крымом в контексте этой войны и ее завершения — это предстоит определять украинцам, с поддержкой Соединенных Штатов. Но я не буду отвечать на гипотетический вопрос», — указал он, отвечая на вопрос о том, кому должен принадлежать полуостров по итогам конфликта.

Салливан добавил, что сейчас усилия Киева сосредоточены на боях на востоке страны, и именно на этом надо сфокусироваться, а не на Крыме. «Сейчас мы говорим о контрнаступлениях на востоке и юге. Нам надо дать украинцам вооружения. Этим мы и занимаемся», — продолжил Салливан