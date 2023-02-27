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Названы идеальные завтраки для похудения

Источник:
Sibnet.ru
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Омлет
Фото: © Sibnet.ru

Идеальный завтрак, позволяющий сохранять стройность, содержит белки, углеводы и жиры в составе, это могут быть омлет с овощами или запеканка, сообщила врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Любой прием пищи должен быть полноценным: содержать белок, сложные углеводы и жиры. Это позволяет насытиться надолго, а значит, меньше перекусывать. Павлова рассказала о вариантах полезного завтрака, которые готовит сама.

Это, например, пара яиц всмятку с бородинским или ржаным хлебом и салатом из овощей. В яйцах содержатся белок и жир, а в овощах и хлебе — углеводы.

«Омлет с овощами. Очень люблю, например, мелко нашинковать капусты, засыпать в сковородку, залить кипятком и припускать в течение нескольких минут. Затем вода сливается, капуста заливается взбитыми яйцами, накрывается крышкой. Готовится 5-10 минут на самом маленьком огне», — описала второй вариант врач.

Также в качестве идеального варианта завтрака она предложила овощной салат, в который добавляется творог вместо сметаны. Или пшенную кашу с тыквой и изюмом, но в таком варианте нет белка, его надо добавлять отдельно, например, съесть еще отварное яйцо.

Эндокринолог назвала хорошим завтраком ленивую запеканку. В творог вбивается яйцо, добавляется немного изюма и муки — и в микроволновку. Посуду закрывать пищевой пленкой, чтобы при готовке влага не испарялась.

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