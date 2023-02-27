Врач объяснила пользу ношения линз и очков

Линзы и очки корректируют зрение, а не ухудшают его, как думают многие пациенты, сообщила главный офтальмолог Новосибирской области Анжелла Фурсова.

Очки назначают, когда глаза не могут фокусировать изображение на сетчатой оболочке, где происходит обработка светового изображения и формирование зрительного сигнала.

Если глаза фокусируются сильнее, чем надо, — это близорукость. Фокус находится перед сетчатой оболочкой, и необходима коррекция рассеивающими линзами.

Если фокус слабый, то возникает дальнозоркость, фокус находится за глазом, и необходима коррекция собирающими линзами.

«Если снять очки, то моментально теряются фокус и четкость изображения. При этом восстановиться или улучшиться самостоятельно зрение не может, просто человек привыкает и не чувствует так остро разницу в качестве зрения», — сказала «Науке в Сибири» офтальмолог.

Она отметила, что особенно важно носить очки детям, иначе зрение может пострадать сильнее.

Решением проблемы кроме ношения очков могут стать операции, изменяющие преломляющую силу роговицы. Выполняются они после 18 лет и имеют ограничения.