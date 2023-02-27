Глава АвтоВАЗа объяснил, почему Lada не могут подешеветь

Цены на автомобили Lada не могут быть снижены, потому что комплектующие, из которых они собраны, сильно подорожали, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Цену нельзя снижать, потому что себестоимость автомобиля складывается из себестоимости комплектующих, которые в него входят. А они, тоже по понятным причинам, сильно подорожали из-за разрыва логистических цепочек, да и локализация производства выросла в цене», — сказал Соколов в интервью «Парламентской газете».

Глава АвтоВАЗа добавил, что в Китае автомобильные компоненты и узлы в десятки раз дешевле просто потому, что внутренний китайский рынок составляет 25-30 миллионов автомобилей в год. И это не считая экспорта, который активно развивается, в том числе, в направлении России.

«Если же мы говорим о российском рынке, то он существенно меньше, поэтому и цена того же самого компонента или узла выше, грубо говоря, в десятки раз. Соответственно, и стоимость нашей «Лады» возрастает, потому что она состоит из компонентов, которые производятся только для российского автопрома в отличие от китайских автомобилей», — отметил он.

Сейчас самая дешевая модель — Lada Granta с кузове седан — стоит от 678,3 тысячи рублей.