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Сериал «Лимитчицы» про жизнь в 70‑е стартует на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Лимитчицы» расскажет о трех подругах, которые переезжают из деревни в город, чтобы найти работу и построить счастье. События в мелодраме разворачиваются в 1970-е годы.

По сюжету сериала, три подруги – Маша (Валерия Федорович), Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова) приезжают в новый строящийся город, где им предстоит работать на ткацкой фабрике.

В их судьбах сразу происходит головокружительный поворот: девушки влюбляются в одного и того же парня, Ивана (Алексей Демидов). Но счастливой избранницей станет только одна из них.

«Наш проект — очень актуальный на сегодняшний день, он точно показывает, через что прошли женщины, как они проживали те годы, с чем столкнулись… Казалось бы, легкая атмосфера повествования, но при этом – удивительно многогранная», — цитирует пресс-служба «России» режиссера мелодрамы Ольгу Доброву-Куликову.

Премьера мелодрамы «Лимитчицы» состоится 27 февраля в 21.20 на телеканале «Россия».

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