МЧС ослабило требования безопасности при разведении огня на дачных участках, в том числе при установке мангалов и бочек для сжигания мусора и разведении открытого огня. Новые правила вступают в силу с 1 марта.

Действующие до 1 марта требования были одинаковы что для огромных полей, что для маленьких огородов. Так, например, от мангала до дома должно было быть не менее 50 метров, что на стандартных четырех-шести сотках нереально, и инспектор МЧС мог шагать практически по любому садовому обществу, пачками выписывая штрафы за жарку шашлыков на даче.

Как можно жарить шашлыки на даче с 1 марта

Жалобы садоводов в МЧС не остались без внимания. Правительство внесло изменение в действующие правила противопожарного режима, значительно упростив их.

С марта 2023 года мангалы можно устанавливать на расстоянии пяти (и более) метров от дома. При этом устройство для жарки шашлыка может быть любым — мангал, шашлычница, печь и так далее. Нет запрета даже на самодельные мангалы.

Как можно сжигать мусор на даче с 1 марта

Изменились и правила сжигания мусора на дачном участке. Если раньше действовала норма в 50 метров от жилых построек, то теперь сжигать листву, мусор, траву на даче можно на открытой местности в 15 метрах от дома.

Если же садовод будет сжигать мусор в бочке (негорючей емкости), то она может стоять на расстоянии до 7,5 метра до жилья, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна составлять 5 метров.

Но должен соблюдаться ряд условий. Так, разводить костер или жечь мусор можно только в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности.

Если случится пожар, то решающую роль в определении вины будет играть именно соблюдение мер предосторожности, вроде учета сильного ветра.

Штраф за разведение огня на дачном участке