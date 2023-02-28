МЧС ослабило требования безопасности при разведении огня на дачных участках, в том числе при установке мангалов и бочек для сжигания мусора и разведении открытого огня. Новые правила вступают в силу с 1 марта.
Действующие до 1 марта требования были одинаковы что для огромных полей, что для маленьких огородов. Так, например, от мангала до дома должно было быть не менее 50 метров, что на стандартных четырех-шести сотках нереально, и инспектор МЧС мог шагать практически по любому садовому обществу, пачками выписывая штрафы за жарку шашлыков на даче.
Как можно жарить шашлыки на даче с 1 марта
Жалобы садоводов в МЧС не остались без внимания. Правительство внесло изменение в действующие правила противопожарного режима, значительно упростив их.
С марта 2023 года мангалы можно устанавливать на расстоянии пяти (и более) метров от дома. При этом устройство для жарки шашлыка может быть любым — мангал, шашлычница, печь и так далее. Нет запрета даже на самодельные мангалы.
Как можно сжигать мусор на даче с 1 марта
Изменились и правила сжигания мусора на дачном участке. Если раньше действовала норма в 50 метров от жилых построек, то теперь сжигать листву, мусор, траву на даче можно на открытой местности в 15 метрах от дома.
Если же садовод будет сжигать мусор в бочке (негорючей емкости), то она может стоять на расстоянии до 7,5 метра до жилья, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна составлять 5 метров.
Но должен соблюдаться ряд условий. Так, разводить костер или жечь мусор можно только в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности.
Если случится пожар, то решающую роль в определении вины будет играть именно соблюдение мер предосторожности, вроде учета сильного ветра.
Штраф за разведение огня на дачном участке
Размер штрафа за нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.