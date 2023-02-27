НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Яндекс» возглавила топ самых дорогих компаний Рунета

Источник:
Sibnet.ru
87 0
Штаб-квартира Яндекса
Фото: © WikiFido

Компания «Яндекс» в очередной раз возглавил рейтинг самых дорогих Рунета. Стоимость компании составила 10,2 миллиарда долларов.

Пятый год подряд «Яндекс» остается самым дорогим игроком среди российских интернет-компаний, по версии Forbes.

Вторую строчку рейтинга заняла компания Wildberries стоимостью 9,8 миллиарда долларов. В 2020 году американский Forbes назвал Бакальчук лидером по динамике роста состояния среди всех миллиардеров мира

Третью строчку занял Ozon. Ее стоимость оценивается в 5,2 миллиарда. Ozon — второй по величине маркетплейс в Рунете после Wildberries. В апреле руководитель Ozon Александр Шульгин покинул компанию, а управление всем бизнесом перешло к коллегиальному органу.

На четвертой строчке расположился 1С. В топ также вошли: «Лаборатория Касперского», «Авито», «СКБ Контур», Positive Technologies и HeadHunter, а также разработчики софта «Тензор», My.Games, онлайн-кинотеатры Kion, IVI, Start.

Еще по теме
Google потерял 100 миллиардов долларов из‑за нейросети
Эксперт объяснила, что будет с новичками в IT-отрасли
Цены на ноутбуки рухнули в России
VK начал набор на два бесплатных IT‑курса
смотреть все
Экономика #IT-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как и когда просить прощения на Прощеное воскресенье в 2023 году
Великий пост в 2023 году: календарь питания на каждый день
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Лисенка разоблачили в шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

antibacila

Получается, что важный опорный пункт охраняли 4 человека?

pepelmetal

Они уже давно вторгнулись, в белом доме сейчас обитают!

antibacila

Я вот чего не понимаю. КАК наш танк оказался в берлине, это же надо получить добро на транспортировку...

mosquito__2010

Предмета нет а Байден против. Парадокс эпохи.