«Яндекс» возглавила топ самых дорогих компаний Рунета

Компания «Яндекс» в очередной раз возглавил рейтинг самых дорогих Рунета. Стоимость компании составила 10,2 миллиарда долларов.

Пятый год подряд «Яндекс» остается самым дорогим игроком среди российских интернет-компаний, по версии Forbes.

Вторую строчку рейтинга заняла компания Wildberries стоимостью 9,8 миллиарда долларов. В 2020 году американский Forbes назвал Бакальчук лидером по динамике роста состояния среди всех миллиардеров мира

Третью строчку занял Ozon. Ее стоимость оценивается в 5,2 миллиарда. Ozon — второй по величине маркетплейс в Рунете после Wildberries. В апреле руководитель Ozon Александр Шульгин покинул компанию, а управление всем бизнесом перешло к коллегиальному органу.

На четвертой строчке расположился 1С. В топ также вошли: «Лаборатория Касперского», «Авито», «СКБ Контур», Positive Technologies и HeadHunter, а также разработчики софта «Тензор», My.Games, онлайн-кинотеатры Kion, IVI, Start.