«Праведник» и «Чебурашка» остались лидерами проката

Новые фильмы не смогли перебить лидерство «Праведника» и «Чебурашки» в прокате, хоть и попали в топ-5 кассовых картин.

Лидером проката по итогам минувшей недели стала военная драма «Праведник». Фильм собрал 187,5 миллиона рублей за второй уикенд.

На втором месте остается «Чебурашка». Картина находится в прокате уже девятую неделю и за последний уикенд заработала 120,5 миллиона рублей. Общая сумма сборов у семейной ленты составляет больше 6,9 миллиарда рублей.

Новинка «Папы против мам» заняла третье место среди лидеров проката по кассовым сборам. У семейной комедии 69 миллионов в копилке.

Также среди лидеров проката эротическая драма «Непослушная» с Александром Петровым (60 миллионов) и российский триллер «Бешенство» (47,1 миллиона).