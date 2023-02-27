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«Праведник» и «Чебурашка» остались лидерами проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Праведник»

Новые фильмы не смогли перебить лидерство «Праведника» и «Чебурашки» в прокате, хоть и попали в топ-5 кассовых картин.

Лидером проката по итогам минувшей недели стала военная драма «Праведник». Фильм собрал 187,5 миллиона рублей за второй уикенд.

На втором месте остается «Чебурашка». Картина находится в прокате уже девятую неделю и за последний уикенд заработала 120,5 миллиона рублей. Общая сумма сборов у семейной ленты составляет больше 6,9 миллиарда рублей.

Новинка «Папы против мам» заняла третье место среди лидеров проката по кассовым сборам. У семейной комедии 69 миллионов в копилке.

Также среди лидеров проката эротическая драма «Непослушная» с Александром Петровым (60 миллионов) и российский триллер «Бешенство» (47,1 миллиона).

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Топ комментариев

antibacila

Получается, что важный опорный пункт охраняли 4 человека?

pepelmetal

Они уже давно вторгнулись, в белом доме сейчас обитают!

antibacila

Я вот чего не понимаю. КАК наш танк оказался в берлине, это же надо получить добро на транспортировку...

mosquito__2010

Предмета нет а Байден против. Парадокс эпохи.