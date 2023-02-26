США пожаловались на продажу российской нефти выше потолка

Исследователи из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов пришли к выводу, что Россия продает нефть выше предельной цены в 60 долларов за баррель.

Баррель российской нефти в тот период в среднем стоил около 74 долларов, что на четверть превышает установленный максимум, приводит «Лента.ру» данные исследователей.

Около 50% российской нефти перевозится теневым флотом танкеров, что позволяет энергоносителю не попадать под потолок цен на нефть. Исследователи призвали к расследованию случаев обхода санкций.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в играх с ценами на нефть.