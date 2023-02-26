Директор ЦРУ назвал дерзким поведение главы российской разведки

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о «дерзком» поведении директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года.

«Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия», — цитирует РИА Новости Бернса.

По его словам, это чувство отражает мнение президента России Владимира. Путина, «его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость».

Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Путину.