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Директор ЦРУ назвал дерзким поведение главы российской разведки

Источник:
РИА Новости
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Фото: Администрация Президента России / CC BY 4.0

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о «дерзком» поведении директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года.

«Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия», — цитирует РИА Новости Бернса.

По его словам, это чувство отражает мнение президента России Владимира. Путина, «его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость».

Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Путину.

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Топ комментариев

pepelmetal

Они уже давно вторгнулись, в белом доме сейчас обитают!

mosquito__2010

Предмета нет а Байден против. Парадокс эпохи.

mosquito__2010

Тебя если бы 7 гномов по кругу бы изнасиловали ты бы в Европейский суд по права человека обратился бы...

antibacila

Я вот чего не понимаю. КАК наш танк оказался в берлине, это же надо получить добро на транспортировку...