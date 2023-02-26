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Костомарова стали выводить из медикаментозного сна

Источник:
ТАСС
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Фото: © соцсети Романа Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, его показатели на данное время стабильны. Об этом в воскресенье сообщил источник.

«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время», — сообщил ТАСС источник.

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

Источники 7 февраля сообщили, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

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