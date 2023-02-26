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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Папа Римский призвал россиян и украинцев к переговорам

Источник:
ТАСС
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Папа Римский Франциск в Прощеное воскресенье призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры», — сказал ТАСС Севастьянов.

По словам главы Всемирного союза староверов, понтифик считает, что «христианская добродетель — это взаимное прощение и защита человеческой жизни».

Русская православная церковь 26 февраля отмечает так называемое Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом. По православной традиции, в Прощеное воскресенье христиане должны вспомнить все свои обиды, нанесенные другим людям, и примириться с ними.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

Они уже давно вторгнулись, в белом доме сейчас обитают!

mosquito__2010

Предмета нет а Байден против. Парадокс эпохи.

mosquito__2010

Тебя если бы 7 гномов по кругу бы изнасиловали ты бы в Европейский суд по права человека обратился бы...

antibacila

Я вот чего не понимаю. КАК наш танк оказался в берлине, это же надо получить добро на транспортировку...