Папа Римский призвал россиян и украинцев к переговорам

Папа Римский Франциск в Прощеное воскресенье призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры», — сказал ТАСС Севастьянов.

По словам главы Всемирного союза староверов, понтифик считает, что «христианская добродетель — это взаимное прощение и защита человеческой жизни».

Русская православная церковь 26 февраля отмечает так называемое Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом. По православной традиции, в Прощеное воскресенье христиане должны вспомнить все свои обиды, нанесенные другим людям, и примириться с ними.