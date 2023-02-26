НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банки посоветовали снять деньги с карт UnionPay

Источник:
ТАСС
469 0
Фото: Aranami / Attribution License

Подпавшие под новые санкции США российские кредитные организации начали советовать своим клиентам снять деньги с карт этих банков от платежной системы UnionPay.

Власти США в свете годовщины начала специальной военной операции РФ на Украине объявили о новых масштабных санкциях в отношении Москвы. Министерство финансов США, Госдепартамент и Министерство торговли США расширили свои санкционные списки по России. Под ограничения попали в том числе 11 кредитных организаций.

«В связи с включением банка "Приморье" в американский санкционный список операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», — приводит ТАСС заявление банка Приморье.

В кредитной организации подчеркнули, что на территории РФ карты продолжат свою работу.

Снять деньги с карты UnionPay также советуют в банке «Санкт-Петербург». «У нас есть такая рекомендация, так как сейчас были введены санкции. Поэтому на всякий случай лучше снимать [деньги] с UnionPay», — сообщили в службе поддержки банка.

Еще по теме
Приложение МТС Банка удалили из AppStore и Google Play
Страх по наследству: почему человек боится разбогатеть
Прошел год: спорные итоги и глобальные последствия СВО
Путин призвал богачей вкладывать деньги в Россию
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как и когда просить прощения на Прощеное воскресенье в 2023 году
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Великий пост в 2023 году: календарь питания на каждый день
Раскрыты участники шоу «Новые звезды в Африке»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил об угрозе исчезновения русского народа
Директор ЦРУ назвал дерзким поведение главы российской разведки
Папа Римский призвал россиян и украинцев к переговорам
Банки посоветовали снять деньги с карт UnionPay
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Они уже давно вторгнулись, в белом доме сейчас обитают!

mosquito__2010

Предмета нет а Байден против. Парадокс эпохи.

mosquito__2010

Тебя если бы 7 гномов по кругу бы изнасиловали ты бы в Европейский суд по права человека обратился бы...

antibacila

Я вот чего не понимаю. КАК наш танк оказался в берлине, это же надо получить добро на транспортировку...