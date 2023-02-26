Банки посоветовали снять деньги с карт UnionPay

Подпавшие под новые санкции США российские кредитные организации начали советовать своим клиентам снять деньги с карт этих банков от платежной системы UnionPay.

Власти США в свете годовщины начала специальной военной операции РФ на Украине объявили о новых масштабных санкциях в отношении Москвы. Министерство финансов США, Госдепартамент и Министерство торговли США расширили свои санкционные списки по России. Под ограничения попали в том числе 11 кредитных организаций.

«В связи с включением банка "Приморье" в американский санкционный список операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», — приводит ТАСС заявление банка Приморье.

В кредитной организации подчеркнули, что на территории РФ карты продолжат свою работу.

Снять деньги с карты UnionPay также советуют в банке «Санкт-Петербург». «У нас есть такая рекомендация, так как сейчас были введены санкции. Поэтому на всякий случай лучше снимать [деньги] с UnionPay», — сообщили в службе поддержки банка.