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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы захватили важный опорный пункт под Донецком

Источник:
РИА Новости
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Российские военные значительно продвинулись на Марьинском направлении, взяв важный опорный.

В распоряжении РИА Новости оказалось видео штурма одного из украинских опорных пунктов, во время которого разведгруппа столкнулась с сопротивлением. Из четырех бойцов ВСУ пытался отбиваться лишь один, которым оказался наемником из Грузии. Как только он получил смертельное ранение, трое украинских военных сразу же сдались в плен, даже не пытаясь оказать помощь своему сослуживцу.


В этот день Вооруженным силам России удалось продвинуться на Марьинском направлении примерно на километр, что крайне важно для освобождения города.

Марьинка — пригород Донецка, находящийся в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 февраля сообщил, что бои идут в западной части Марьинки.

Рядом с этим населенным пунктом располагается Новомихайловка, открывающая северные окраины города Угледара.

Тема: Военная операция на Украине
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