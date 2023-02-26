Путин заявил об угрозе исчезновения русского народа

Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию, может не сохраниться, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом», — сказал Путин.

И президент «не знает даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее».

Глава российского государства сделал акцент на том, что «эти планы изложены на бумаге». Он добавил, что Россия в условиях выстраивания отношений старалась об этом «из как бы соображений партнерских, не говорить».

«Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано. Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Светского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать», — заявил Путин.

Президент также заявил, что единственная цель Запада — «раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию».