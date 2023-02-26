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СМИ сообщили об угрозе вторжения гибридных «суперсвиней» в США

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vinayaraj / CC BY-SA 4.0

Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных «суперсвиней», написал обозреватель Guardian Адам Гэббат.

«Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская "суперсвинья", гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны», — приводит РИА Новости слова Гэббата.

«Суперсвинья» появилась благодаря канадским фермерам, которые скрестили диких кабанов и обычных свиней в 80-х годах прошлого века. В результате появилось крупное животное, которое давало больше мяса. Некоторым особям удалось «сбежать» и популяция быстро распространилась по Канаде.

По словам эксперта Райана Брука, трехсоткилограммовое животное создает под снегом пещеру, глубиной до двух метров, чтобы выживать в экстремальных условиях, а «острые как бритва клыки» позволяют добывать пищу.

По мнению специалиста Майкла Марлоу, дикие свиньи несут огромный ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Они также представляют «риск для здоровья и безопасности человека».

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