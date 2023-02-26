Маск назвал события на Украине в 2014 году госпереворотом

Предприниматель Илон Маск заявил, что, в 2014 году на Украине без сомнений произошел государственный переворот.

Так он прокомментировал публикацию одного из пользователей, разместившего выдержку из статьи профессора Джона Миршаймера, который заявил, что для Владимира Путина незаконное свержение пророссийского президента стало «последней каплей».

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — приводит РИА Новости слова Маска.

Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.

Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее главой страны избрали Петра Порошенко.

Путин неоднократно называл события на Украине 2014 года госпереворотом.