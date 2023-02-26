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Немцы принесли цветы к подбитому российскому танку в Берлине

Источник:
ТАСС
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Здание российского посольства в Берлине
Здание российского посольства в Берлине
Фото: Jörg Zägel / CC BY-SA 3.0

Жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку Вооруженных сил Украины в мирный протест. Украинцы установили подбитый российский танк у здания российского посольства

По мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, этот перформанс должен был напомнить немцам «о важности победы Украины в конфликте с Россией».

В итоге мероприятие пошло не по плану сторонников киевского режима: многие пришедшие к танку жители немецкой столицы выступили с критикой военной поддержки ВСУ и завалили машину цветами.


«Мы украсили танк двумя тысячами роз, чтобы наше правительство наконец начало мирные переговоры. Не только поставки оружия, но и восстановление дипломатических отношений без спешки. Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи», — приводит ТАСС слова одного из участников акции.

На видеозаписи в социальных сетях видно, что изначально организаторы акции установили на танке украинский флаг, затем кто-то из протестующих принес туда российский триколор.

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