Жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку Вооруженных сил Украины в мирный протест. Украинцы установили подбитый российский танк у здания российского посольства

По мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, этот перформанс должен был напомнить немцам «о важности победы Украины в конфликте с Россией».

В итоге мероприятие пошло не по плану сторонников киевского режима: многие пришедшие к танку жители немецкой столицы выступили с критикой военной поддержки ВСУ и завалили машину цветами.

«Мы украсили танк двумя тысячами роз, чтобы наше правительство наконец начало мирные переговоры. Не только поставки оружия, но и восстановление дипломатических отношений без спешки. Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи», — приводит ТАСС слова одного из участников акции.

На видеозаписи в социальных сетях видно, что изначально организаторы акции установили на танке украинский флаг, затем кто-то из протестующих принес туда российский триколор.