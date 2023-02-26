Евросоюз ввел санкции против Тинькофф банка и Альфа Банка

Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, который приурочен к годовщине начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали 34 организации, в том числе несколько банков.

Речь идет о Тинькофф Банке, Альфа-банке, Росбанке. Указанные банки попали под санкции, поскольку являются системнообразующими кредитными организациями и «участвуют в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительству» России, приводит РБК сообщение ЕС.

Относительно Тинькофф Банка также отмечается, что банк реализует с правительством программы содействия предпринимательству и поддерживает своих клиентов «в свете военной мобилизации».

Тинькофф Банк сообщил, что подготовился к введению против него санкций и клиенты смогут пользоваться услугами банка «в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств».

В Альфа-банке отметили, что новые санкции не повлияют на «привычную работу» организации. Картами Visa, Mastercard и «Мир» в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и «Альфа-онлайн» работают быстро и надежно, заявили в банке.