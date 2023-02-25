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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Elden Ring признали лучшей игрой 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Elden Ring
Фото: © Steam

Лучшие игры прошлого года назвали на церемонии D.I.C.E. Awards 2023. Самый главный титул «игры года» получил ролевой экшен Elden Ring от студии FromSoftware.

Также Elden Ring получила награды за лучший геймдизайн, лучшую режиссуру, приз за технические достижения. Кроме этого, Elden Ring признали лучшей ролевой игрой года.

При этом больше всего наград получила God of War Ragnarok. В частности, консольный эксклюзив для PlayStation 4 и PlayStation 5 признали игрой с лучшей анимацией, лучшим художественным оформлением и лучшей музыкой.

Кроме этого, у God of War Ragnarok оказался лучший аудиодизайн и лучший сюжет. Также игру по итогам мероприятия назвали «главным приключением 2022 года».

Лучшим экшеном по версии D.I.C.E. Awards 2023 признали Vampire Survivors, Mario + Rabbids Sparks of Hope стала лучшей семейной игрой, лучшим файтингом — MultiVersus, лучшей гонкой — Gran Turismo 7, лучшей VR-игрой — Red Matter 2.

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Игры #Экшены
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