Хоккеист Данис Зарипов завершил карьеру

Казанский «Ак Барс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В составе «барсов» последний матч провел 41-летний Данис Зарипов.

На счету капитана казанской команды 1 326 матчей в чемпионатах России, он является рекордсменом по этому показателю, всего в национальных чемпионатах игрок набрал 978 очков (431 шайба и 547 результативных передач).

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира.

Решение завершить карьеру посреди сезона стало неожиданным для болельщиков — однако Зарипов отметил, что будет поддерживать одноклубников в раздевалке.