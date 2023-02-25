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Хоккеист Данис Зарипов завершил карьеру

Источник:
Sibnet.ru
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Данис Зарипов
Данис Зарипов
Фото: © ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В составе «барсов» последний матч провел 41-летний Данис Зарипов.

На счету капитана казанской команды 1 326 матчей в чемпионатах России, он является рекордсменом по этому показателю, всего в национальных чемпионатах игрок набрал 978 очков (431 шайба и 547 результативных передач).

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира.

Решение завершить карьеру посреди сезона стало неожиданным для болельщиков — однако Зарипов отметил, что будет поддерживать одноклубников в раздевалке.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...

nicollaich

ООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.

physx

Не были б США, не было б проблем.

Uynachalnica

Ну а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!