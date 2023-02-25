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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Крупный производитель автозапчастей KYB покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: aresauburntrade / Attribution-ShareAlike License

Компания KYB, крупный японский производитель запчастей для подвески автомобилей, прекратил работу в России с 1 апреля 2023 года.

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией и сложными условиями ведения бизнеса, складывающимися в течение 2022-2023 годов, мы не смогли сохранить стабильный импорт продукции», — отмечается в сообщении KYB

KYB до недавнего времени поставляла в Россию обширную номенклатуру запчастей подвески — пружины, амортизаторы, опоры амортизаторов, шаровые опоры, пыльники.

После ухода с покупкой новых деталей могут возникнуть проблемы. По оценкам экспертов, в последние годы на рынке запчастей по амортизаторам фирма KYB занимала до 50-60% продаж.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...

physx

Не были б США, не было б проблем.

nicollaich

ООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.

Uynachalnica

Ну а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!