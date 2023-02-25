Крупный производитель автозапчастей KYB покинет Россию

Компания KYB, крупный японский производитель запчастей для подвески автомобилей, прекратил работу в России с 1 апреля 2023 года.

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией и сложными условиями ведения бизнеса, складывающимися в течение 2022-2023 годов, мы не смогли сохранить стабильный импорт продукции», — отмечается в сообщении KYB

KYB до недавнего времени поставляла в Россию обширную номенклатуру запчастей подвески — пружины, амортизаторы, опоры амортизаторов, шаровые опоры, пыльники.

После ухода с покупкой новых деталей могут возникнуть проблемы. По оценкам экспертов, в последние годы на рынке запчастей по амортизаторам фирма KYB занимала до 50-60% продаж.