Крупный производитель автозапчастей KYB покинет Россию

Компания KYB, крупный японский производитель запчастей для подвески автомобилей, прекратил работу в России с 1 апреля 2023 года.
«В связи со сложившейся геополитической ситуацией и сложными условиями ведения бизнеса, складывающимися в течение 2022-2023 годов, мы не смогли сохранить стабильный импорт продукции», — отмечается в сообщении KYB
KYB до недавнего времени поставляла в Россию обширную номенклатуру запчастей подвески — пружины, амортизаторы, опоры амортизаторов, шаровые опоры, пыльники.
После ухода с покупкой новых деталей могут возникнуть проблемы. По оценкам экспертов, в последние годы на рынке запчастей по амортизаторам фирма KYB занимала до 50-60% продаж.
mosquito__2010Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...
physxНе были б США, не было б проблем.
nicollaichООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.
UynachalnicaНу а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!