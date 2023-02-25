Российские военные получили доработанные автоматы АК-12

Российские военные в зоне СВО получили первую партию доработанных автоматов АК-12. В боевых условиях планируется оценить эффективность изменений в конструкции стрелкового оружия.
«На основании данной обратной связи формируется, собственно, пул замечаний и предложений по реальной эксплуатации данного вида вооружений», — пояснил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
В частности, из автомата убрали режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, однако усложнил конструкцию, передает ТАСС.
После модернизации на АК-12 предусмотрена возможность установки двухстороннего управления режимами огня. Складной и регулируемый по длине приклад дает возможность индивидуальной подгонки оружия.
АК-12 создавался в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих. В конце 2018 года автомат был принят на вооружение российской армии.
mosquito__2010Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...
physxНе были б США, не было б проблем.
nicollaichООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.
UynachalnicaНу а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!