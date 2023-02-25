Российские военные получили доработанные автоматы АК-12

Российские военные в зоне СВО получили первую партию доработанных автоматов АК-12. В боевых условиях планируется оценить эффективность изменений в конструкции стрелкового оружия.

«На основании данной обратной связи формируется, собственно, пул замечаний и предложений по реальной эксплуатации данного вида вооружений», — пояснил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

В частности, из автомата убрали режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, однако усложнил конструкцию, передает ТАСС.

После модернизации на АК-12 предусмотрена возможность установки двухстороннего управления режимами огня. Складной и регулируемый по длине приклад дает возможность индивидуальной подгонки оружия.

АК-12 создавался в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих. В конце 2018 года автомат был принят на вооружение российской армии.