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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные получили доработанные автоматы АК-12

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российские военные в зоне СВО получили первую партию доработанных автоматов АК-12. В боевых условиях планируется оценить эффективность изменений в конструкции стрелкового оружия.

«На основании данной обратной связи формируется, собственно, пул замечаний и предложений по реальной эксплуатации данного вида вооружений», — пояснил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

В частности, из автомата убрали режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, однако усложнил конструкцию, передает ТАСС.

После модернизации на АК-12 предусмотрена возможность установки двухстороннего управления режимами огня. Складной и регулируемый по длине приклад дает возможность индивидуальной подгонки оружия.

АК-12 создавался в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих. В конце 2018 года автомат был принят на вооружение российской армии.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...

physx

Не были б США, не было б проблем.

nicollaich

ООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.

Uynachalnica

Ну а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!