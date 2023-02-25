Маск оценил новую функцию Google фразой «понравилась бы Сталину»

Американский миллиардер Илон Маск остроумно оценил в своем Twitter нововведение сервиса Google Photos для хранения и обработки фотографий, которое позволяет редактировать людей на снимках.

Функция Magic Eraser ранее стала доступна в приложении Photos на Android и iOS — она позволяет автоматически удалять с фотографий случайно попавших в кадр людей.

В качестве примера сервис привел фото на пляже с девочкой и группой случайных прохожих. С помощью новой функции стер «лишних» персонажей, оставив в кадре только девочку на переднем плане.

Илон Маск в ответ опубликовал два снимка. На первом — Иосиф Сталин и его соратники Молотов, Ворошилов и Ежов. Следующее фото — отретушированный оригинал уже без главы НКВД Николая Ежова.

К моменту ретуши Ежов уже был объявлен «врагом народа», поэтому старые фотографии пришлось менять. «Сталину бы понравилась эта функция», — резюмировал Маск.