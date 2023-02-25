Байден раскритиковал мирный план Китая по Украине

Мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине выгоден только для России, заявил президент США Джо Байден. При этом МИД России ранее положительно оценил инициативу Пекина.

«Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если следовать китайскому плану», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Президент США назвал нерациональной идею о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе конфликта, который является «абсолютно несправедливой войной для Украины».

План КНР включает 12 пунктов. Среди них — уважение суверенитета всех стран, «отказ от менталитета холодной войны», прекращение военных действий, возобновление диалога Москвы и Киева, прекращение односторонних санкций.