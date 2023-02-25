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Байден раскритиковал мирный план Китая по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине выгоден только для России, заявил президент США Джо Байден. При этом МИД России ранее положительно оценил инициативу Пекина.

«Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если следовать китайскому плану», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Президент США назвал нерациональной идею о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе конфликта, который является «абсолютно несправедливой войной для Украины».

План КНР включает 12 пунктов. Среди них — уважение суверенитета всех стран, «отказ от менталитета холодной войны», прекращение военных действий, возобновление диалога Москвы и Киева, прекращение односторонних санкций.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...

physx

Не были б США, не было б проблем.

nicollaich

ООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.

Uynachalnica

Ну а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!