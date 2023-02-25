Украина объявила тотальную воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины утром 25 февраля, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Власти регионов призывают граждан срочно пройти в укрытия. Сирены воздушной тревоги начали звучать на всей территории Украины около 10.22 по московскому времени.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.

По данным Минобороны РФ, массированные ракетные удары наносятся по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.