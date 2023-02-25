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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина объявила тотальную воздушную тревогу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mabi2000 / Attribution-ShareAlike License

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины утром 25 февраля, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Власти регионов призывают граждан срочно пройти в укрытия. Сирены воздушной тревоги начали звучать на всей территории Украины около 10.22 по московскому времени.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.

По данным Минобороны РФ, массированные ракетные удары наносятся по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...

physx

Не были б США, не было б проблем.

nicollaich

ООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.

Uynachalnica

Ну а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!