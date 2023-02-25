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Выставка популярных: какая порода кошек лучше?

Автор:
Светлана Дрягилева, Sibnet.ru
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Кошки станут настоящими компаньонами и друзьями, если подобрать по характеру «свою» породу. Одни усатые будут преданными как собаки, вторые — не станут докучать и предпочтут полежать диване, а третьи — будут требовать постоянного общения. Какие породы кошек популярны сегодня и в чем их особенности? 

На выставке кошек в Новосибирске, которая открылась 25 февраля, представлены самые популярные породы домашних усатых. Эксперт World Cat Federation Ольга Кузнецова рассказала об особенностях каждой из кошачьих пород.

Мейн-кун

Мейн-куны относится к аборигенным породам, максимально приближенным к дикому виду домашней кошки. Это одна из самых крупных домашних кошек. Но при этом абсолютно ручная кошка, которая очень комфортна в совместном проживании с людьми, в том числе в семье с детьми.

Мейн-кун кошка

«Мейн-куны очень ласковые, послушные, несмотря на дикий, грозный, слегка хищный вид и огромный размер. Для дома совершенно замечательный компаньон», — сказала Кузнецова.

Британская короткошерстная

Британская короткошерстная кошка — одна из первых пород кошек, выведенных в мире еще в начале XX века. Порода очень популярна в России, любима и за внешний вид, напоминающий плюшевого мишку.

Британская короткошерстная кошка

Характер у британской короткошерстной спокойный, уживчивый, невредный, неконфликтный. Кошка комфортная в проживании с детьми и с другими домашними животными. Очень здоровая и крепкая порода.

«Потрясающая порода, с потрясающей на ощупь плюшевой шерстью, очень гутой, великолепной, достаточно простой в уходе», — отметила эксперт.

Бенгальская кошка

Бенгальская порода — одна из наиболее молодых, гибридных пород. Она выведена путем скрещивания домашней с азиатской леопардовой кошкой.

«Основная фишка этой породы, разумеется, окраска: пятнистая шерсть, как у леопарда. Шелковистая на ощупь, блестящая. Весь вид этой кошки, это как леопард в миниатюре», — сказала Кузнецова.

Бенгальская кошка

Характер у бенгальской породы очень активный, очень своевольный. Для этой кошки очень важно общение, иначе она будет просто это общение требовать, громко и очень активно. Она любит побегать, попрыгать, с ней замечательно играть, очень действительно общительное животное.

Сибирская кошка

Сибирская кошка — аборигенная, российская порода. Она максимально адаптирована к нашим условиям и на улице, и в доме. Несмотря на то, что у сибирской кошки полудлинная шерсть, она очень легка в уходе.

Сибирская кошка

«Кошка очень человекоориентированного характера. Она все понимает, всегда поддержит. Хочется полежать спокойно — она рядом полежит спокойно, хочется побегать-попрыгать, и она с удовольствие побегает-попрыгает. Кошка-компаньон в прямом смысле этого слова», — описывает характер породы Кузнецова.

Ориентальная кошка

Восточная порода, относится к сиамо-ориентальной породной группе. Ближайшая родственница и внешне очень похожа на классическую сиамскую, но все же — с существенными отличиями. 

Если сиамская — голубоглазая с отметинами на мордочке, ушах, хвосте и лапках, то ориентальная порода по внешнему виду ровно такая же, но практически любого другого окраса – черная, белая, рыжая.

Ориентальная кошка

У ориентальной кошки более утонченный скелет и развитая мускулатура. И выдающиеся уши, благодаря которым кошка немного напоминает инопланетного пришельца. 

«По характеру, как и сиамская, ориентальная порода — очень активное животное, безумно грациозное и разговорчивое», — говорит эксперт.

Бурманская кошка

Бурманская порода — кошка, которая полна сюрпризов. На внешний вид это грациозное животное с лоснящейся шелковистой короткой шерстью, очень необычного соболиного окраса.

Бурманская кошка

«Но как только ее берешь в руки, вот вам и сюрприз — это шелк, обернутый в кирпич. Очень тяжелая, крепкая, мускулистая (кошка). И при этом действительно прекрасная шелковистая сатиновая шерсть», — описывает породу собеседница.

По характеру – просто замечательное животное. С одной стороны – знающее себе цену, с другой – любящее ласку и поиграть.

Скотиш-фолд

Скотиш-фолд или шотландская вислоухая порода, по оценке Кузнецовой, самая популярная и многочисленная порода в России.

Скоттиш-фолд кошка

«Никого не может оставить равнодушным внешний вид этой кошки. Это круглое во всех местах животное, с круглым телом, с круглой головой, с огромными круглыми глазами, с маленькими плотно прижатыми к голове ушками, которых практически не видно», — описывает эксперт скотиш-фолда.

Кошка, комфортная в проживании, очень жизнерадостная. Животное породы скотиш-фолд общительное, хорошо уживается и в шумных семьях с детьми, и с другими животными.

Курильский бобтейл

Российская аборигенная порода, которой отечественные заводчики очень гордятся. Это выходец с курильских островов.

Основана особенность породы — укороченное мускулистое, очень крепкое тело, с очень коротеньким хвостиком.

Курильский бобтейл кошка

«Кошки по характеру как собаки. Активные, общительные, подвижные... Этой кошке требуется движение — она действительно кошка-собачка, которая с удовольствием с вами и на улицу сходит погулять на поводке, и птичку поймает», — рассказывает о бобтейлах Кузнецова.

Корниш-рекс

Основная особенность всех рексов – кудрявая шерсть. Но корниш-рекс стоит особняком среди всех рексов — это ни на кого не похожая кошка с яйцевидной головой, огромными глазами, которые на этой голове едва помещаются.

Корниш-рекс кошка

Также у корниш-рекса огромные, прямостоящие, слегка заячьи уши, высокие тонкие ноги и длинный тонкий хвост. У кошки грациозное тело, покрытое очень мягкой волной короткой шерстки.

«Также очень комфортное для дома животное. Активная порода, не особо любящая спокойное лежание, но при этом нешумная», — говорит об особенностях поведения корниш-рексов собеседница.

Как понять поведение кошки
Фото: Sibnet.ru
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