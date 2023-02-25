Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России, сообщает представительство Швеции в ЕС в Twitter.

В него войдут ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц и меры против «российской дезинформации».

Евросоюз три дня подряд не мог достичь договоренностей по десятому раунду санкций к годовщине начала военной операции на Украине. Некоторые страны настаивали на более строгих ограничениях.

В частности, Варшава требовала запретить импорт из России синтетического каучука, который используется для производства шин. Против этого выступали Италия и Германия.

Детали о новых мерах станут известны на более позднем этапе — после публикации в Официальном журнале ЕС.