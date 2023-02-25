НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций

Источник:
Sibnet.ru
835 0
Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России, сообщает представительство Швеции в ЕС в Twitter.

В него войдут ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц и меры против «российской дезинформации».

Евросоюз три дня подряд не мог достичь договоренностей по десятому раунду санкций к годовщине начала военной операции на Украине. Некоторые страны настаивали на более строгих ограничениях.

В частности, Варшава требовала запретить импорт из России синтетического каучука, который используется для производства шин. Против этого выступали Италия и Германия.

Детали о новых мерах станут известны на более позднем этапе — после публикации в Официальном журнале ЕС.

Еще по теме
Байден раскритиковал мирный план Китая по Украине
МИД предостерег НАТО и Украину от авантюрных шагов в Приднестровье
Медведев призвал «отодвинуть границы угроз» к Польше
Раскрыта стоимость подаренной Путиным Байдену ручки
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден обратится к Путину и российскому народу
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Раскрыты участники шоу «Новые звезды в Африке»
Кадыров обратился к российским властям
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Российский космический корабль отправится на Луну в июле
30
Большинство россиян высказало доверие посланию Путина
29
Медведев призвал «отодвинуть границы угроз» к Польше
25
Китайские эксперты объяснили, почему Россия не проиграет Украине
23
МИД предостерег НАТО и Украину от авантюрных шагов в Приднестровье