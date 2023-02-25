Российские военные разгромили колонну ВСУ

Артиллерия и авиация российской армии частично уничтожили колонну техники, которой ВСУ намеревались усилить свои позиции под Кременной, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Противник собирался перебросить подкрепления в район населенного пункта Белогоровка. В итоге порядка 30% колонны на марше было уничтожено российской артиллерией и армейской авиацией.

Белогоровка до недавнего времени была единственным относительно крупным населенным пунктом в ЛНР, который оставался под контролем Украины. Недавно поселок был освобожден российскими войсками.

Марочко уточнил, что ударные группировки ВСУ под Кременной уже не способны атаковать — в настоящее время они перешли в глухую оборону. Российские силы продолжают наступление на данном направлении.