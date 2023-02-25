Российские военные разгромили колонну ВСУ

Артиллерия и авиация российской армии частично уничтожили колонну техники, которой ВСУ намеревались усилить свои позиции под Кременной, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Противник собирался перебросить подкрепления в район населенного пункта Белогоровка. В итоге порядка 30% колонны на марше было уничтожено российской артиллерией и армейской авиацией.
Белогоровка до недавнего времени была единственным относительно крупным населенным пунктом в ЛНР, который оставался под контролем Украины. Недавно поселок был освобожден российскими войсками.
Марочко уточнил, что ударные группировки ВСУ под Кременной уже не способны атаковать — в настоящее время они перешли в глухую оборону. Российские силы продолжают наступление на данном направлении.
mosquito__2010Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...
physxНе были б США, не было б проблем.
nicollaichООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.
UynachalnicaНу а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!