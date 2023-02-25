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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные разгромили колонну ВСУ

Источник:
«Российская газета»
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Артиллерия и авиация российской армии частично уничтожили колонну техники, которой ВСУ намеревались усилить свои позиции под Кременной, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Противник собирался перебросить подкрепления в район населенного пункта Белогоровка. В итоге порядка 30% колонны на марше было уничтожено российской артиллерией и армейской авиацией.

Белогоровка до недавнего времени была единственным относительно крупным населенным пунктом в ЛНР, который оставался под контролем Украины. Недавно поселок был освобожден российскими войсками.

Марочко уточнил, что ударные группировки ВСУ под Кременной уже не способны атаковать — в настоящее время они перешли в глухую оборону. Российские силы продолжают наступление на данном направлении.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...

physx

Не были б США, не было б проблем.

nicollaich

ООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.

Uynachalnica

Ну а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!