НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Китай рассматривает поставки России дронов и боеприпасов

Источник:
Sibnet.ru
1397 10
Фото: bjoern.gramm / Attribution License

Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов, следует из данных разведки.

В частности, ведутся переговоры о поставках дронов. При этом Китай еще не принял окончательного решения, передают CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В последние недели американская разведка получила информацию, которая может свидетельствовать о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения.

Пекин также рассматривает передачу России боеприпасов и артиллерии, утверждает западные источники. При этом официальные власти КНР называют подобные обвинения Запада «домыслами».

Еще по теме
Российские военные получили доработанные автоматы АК-12
Польские танки Leopard 2 прибыли на Украину
Эксперт рассказал о причине приостановки Россией ДСНВ
США оценили заморозку ДСНВ
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден обратится к Путину и российскому народу
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Раскрыты участники шоу «Новые звезды в Африке»
Кадыров обратился к российским властям
Обсуждение (10)
Картина дня
Российские военные разгромили колонну ВСУ
Байден раскритиковал мирный план Китая по Украине
Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций
Украина объявила тотальную воздушную тревогу
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Российский космический корабль отправится на Луну в июле
30
Большинство россиян высказало доверие посланию Путина
29
Медведев призвал «отодвинуть границы угроз» к Польше
25
Китайские эксперты объяснили, почему Россия не проиграет Украине
23
МИД предостерег НАТО и Украину от авантюрных шагов в Приднестровье