Китай рассматривает поставки России дронов и боеприпасов

Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов, следует из данных разведки.

В частности, ведутся переговоры о поставках дронов. При этом Китай еще не принял окончательного решения, передают CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В последние недели американская разведка получила информацию, которая может свидетельствовать о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения.

Пекин также рассматривает передачу России боеприпасов и артиллерии, утверждает западные источники. При этом официальные власти КНР называют подобные обвинения Запада «домыслами».