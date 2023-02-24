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Бразильские футболисты «Зенита» стали россиянами

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий «Зенита» Малком
Нападающий «Зенита» Малком
Фото: Vyacheslav Yevdokimov / CC BY-SA 3.0

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство футболистам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива о получении гражданства РФ исходила от самих Малкома и Клаудиньо осенью прошлого года, сообщал «Зенит».

Тогда генеральный директор клуба Александр Медведев отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно в 2024 году для Малкома и в 2026 году для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.

Малкому 25 лет, Клаудиньо 26 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. Контракты с футболистами продлены до конца сезона-2026/27.

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