Бразильские футболисты «Зенита» стали россиянами

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство футболистам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива о получении гражданства РФ исходила от самих Малкома и Клаудиньо осенью прошлого года, сообщал «Зенит».

Тогда генеральный директор клуба Александр Медведев отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно в 2024 году для Малкома и в 2026 году для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.

Малкому 25 лет, Клаудиньо 26 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. Контракты с футболистами продлены до конца сезона-2026/27.