Кадыров стал первым Героем Чечни

Первое звание Героя Чеченской Республики, которое учредили в этом году, присвоили главе региона Рамзану Кадырову.

«Ваши заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией невозможно переоценить и, без преувеличения, достойны специального исследования», — цитирует ТАСС председателя парламента республики Магомеда Даудова.

Медаль Героя Чеченской Республики представляет собой восьмиконечную звезду, изготовленную из 70 граммов золота 750-й пробы. На основной части сверху размещена надпись «Къонах», что в переводе означает «Герой». Нижняя часть украшена знаменитым лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». На обратной стороне полное наименование награды — «Герой Чеченской Республики».

Обладатель звания Героя Чечни будет пользоваться предоставленными социальными льготами и денежной выплатой. Ранее главной наградой Чечни был орден имени Ахмата Кадырова, покойного отца Рамзана Кадырова.