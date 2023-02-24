Экс-главе СУ СКР Кузбасса из дела «замов Тулеева» вернули звание

Бывшему руководителю управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину, осужденному на 10 лет за получение взяток и вымогательство, вернули звание генерал-майора, сообщила пресс-служба Кемеровского областного суда.

Дело о попытке рейдерского захвата угольного разреза «Инской» было возбуждено в ноябре 2016 года, расследование завершено в октябре 2018 года, приговоры вынесены в декабре 2021 года. По версии следствия, владелец нескольких угледобывающих предприятий Александр Щукин узнал о проблемах на «Инском» и решил завладеть акциями предпринимателя Антона Цыганкова (51%, их стоимость оценивалась в 1 миллиард рублей).

В захвате участвовали подчиненные Калинкина, замы бывшего губернатора Амана Тулеева и другие чиновники, адвокат Щукина. Они получили от пяти до 10 лет лишения свободы. Щукин и его доверенное лицо, юрист Геннадий Вернигор, умерли.

Приговор Калинкину, обвиняемому по трем статьям УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий, вымогательство), был самым суровым — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф — 8 миллионов рублей, также он лишен звания «генерал-майор».