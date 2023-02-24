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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польские танки Leopard 2 прибыли на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Польша уже отправила на Украину первые танки Leopard 2 из 14 обещанных, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», — сказал Блащак, выступая на открытии заседания Совета национальной безопасности Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уточнил, что на сегодняшний день Польша предоставила Украине в общей сложности около 250 различных типов танков.

В январе несколько европейских стран практически одновременно объявили о решении поставить современные танки Украине: Британия пообещала отправить Challenger, США — Abrams, Германия, Польша, Канада и другие — Leopard, Франция — колесные AMX-10 RC.

Leopard 2 — основной танк Германии. В рейтингаз Military Ordnance стабильно занимает первое место. По состоянию на январь 2023 года, в арсеналах 13 европейских армий имеется более 2 тысяч единиц.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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