Эксперт указал на главные недостатки иранских авто

Качество отделочных материалов, ходовые характеристики, а также электроника не дадут иранским автомобилям конкурировать даже с бюджетными китайскими брендами, заявил автоэксперт Алексей Аксенов.

«Главными недостатками могут стать качество отделочных материалов, набор оборудования, какие-то ходовые характеристики. Первое, что бросается в глаза, это низкое качество пластика, каких-то деталей и электроника — не уверен, что там будет тот богатый набор помощников, к которым мы привыкли даже на бюджетных корейских моделях», — цитирует Аксенова «Лента.ру».

По его мнению, модели иранского автопрома не пользовались бы большим спросом, но в бюджетном сегменте они могли конкурировать с китайскими моделями.

Иранские компании Saipa и Iran Khodro начали процедуру сертификации автомобилей в РФ, сообщил официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.