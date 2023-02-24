Медведев призвал «отодвинуть границы угроз» к Польше

Необходимо отодвинуть угрозы для России как можно дальше от ее рубежей, «даже если это будут границы Польши», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в посте, посвященном году СВО.

«Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов», — написал Медведев в телеграм-канале, высказав уверенность, что победа будет достигнута.

По его мнению, будут «тяжелые и нервные» переговоры, которые завершатся соглашением «без фундаментальных договоренностей». Затем Медведев ждет «изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины».

Он также указал, что мотивы главных соперников России заключаются в максимальном ослаблении Москвы. Поэтому страны Запада не заинтересованы в прекращении конфликта.

«Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам», — отметил зампред Совбеза.