Boeing с разгерметизацией аварийно сел в Красноярске

Салон пассажирского рейса Boeing-737-800, летевшего из Сочи, разгерметизировался, судно посадили в Красноярске, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что 24 февраля Boeing-737-800 авиакомпании «Россия» летел из Сочи в Красноярск. Он аварийно сел в аэропорту Красноярска из-за разгерметизации салона.

На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 — несовершеннолетние, и восемь членов экипажа. Посадка воздушного судна прошла благополучно, по предварительным данным пострадавших нет.

«Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь медиков (из-за резкого перепада давления)», — сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. По его данным, разгерметизация произошла на высоте 11 тысяч метров.

По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка.